20-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag auf dem Weg nach Bedburg-Hau am Niederrhein von der Straße abgekommen und mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei in Kleve mit. Zuvor habe die Fahrerin die Kontrolle über das Auto verloren, sei damit ins Schleudern geraten, nach rechts von der Straße abgekommen. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.

Von dpa