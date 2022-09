20-Jährige von Güterzug erfasst: Polizei sucht Zeugen

Köln (dpa/lnw)

Nach einem Unfall in Köln, bei dem eine 20 Jahre alte Fußgängerin von einem Güterzug erfasst wurde, sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Hinweisen soll die Frau den Bahnübergang in der Nacht zu Samstag trotz roter Ampel und akustischem Warnsignal überquert haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.

Von dpa