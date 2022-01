20-Jähriger lebensgefährlich am Kopf verletzt

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein 20-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in Bielefeld mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen gefunden worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa