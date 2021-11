20-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Paderborn

Ein 20-Jähriger ist bei einem Brand in einem Haus in Paderborn ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte hätten den jungen Mann am Samstagabend noch aus dem komplett verrauchten Haus geholt und ins Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber gestorben, teilten Feuerwehr und Polizei am Sonntag mit. Alle anderen Hausbewohner seien unverletzt geblieben. Die Ermittlungen, weshalb das Feuer ausbrach, stünden noch ganz am Anfang, sagte ein Polizeisprecher.