2021 weniger Ehen in NRW geschlossen als 2020

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen weniger Ehen geschlossen worden als 2020. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, gaben sich insgesamt 76.771 Paare im Jahr 2021 das Ja-Wort. Das waren 3,2 Prozent weniger als im Jahr davor (77.067 Eheschließungen). Den Angaben zufolge wurden 74.774 Ehen zwischen Männern und Frauen sowie 1997 Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerinnen und Partnern (davon 1113 weibliche, 884 männliche Paare) geschlossen. Zudem seien 206 Umwandlungen eingetragener Lebenspartnerschaften in der Statistik enthalten.

Von dpa