21-Jähriger in Wohnung erstochen: Tatverdächtiger in U-Haft

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 21-Jähriger ist in einer Dortmunder Wohnung erstochen worden. Der ebenfalls 21 Jahre alte Tatverdächtige sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er hatte sich nach der Tat am Wochenende gestellt. Nach Ermittlerangaben starb das Opfer durch einen Messerstich in den Hals.

Von dpa