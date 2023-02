2:1 über Bielefeld: HSV bereit für Spiel gegen Darmstadt

Hamburg (dpa)

Der Hamburger SV geht in guter Form in das Zweitliga-Spitzenspiel am nächsten Samstag gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98. Der Tabellenzweite aus der Hansestadt gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0). Ludovit Reis (26.) und Bakery Jatta (57.) trafen für die Norddeutschen. Bastian Oczipka (51.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Gäste bleiben weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz hängen.

Von dpa