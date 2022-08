22-Jähriger sticht Mann in Arm: Einweisung in Psychiatrie

Ratingen (dpa/lnw)

Ein 22-Jähriger soll in Ratingen (Kreis Mettmann) einem 60-Jährigen unvermittelt ein Messer in den Oberarm gestochen und ihn damit schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Angriff am Mittwochabend geflohen, kurz danach aber erwischt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er war demnach für sich selbst und andere eine Gefahr und wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Von dpa