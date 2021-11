22-Jähriger wird am Kölner Hauptbahnhof auf Gleis geschubst

Die Männer gerieten nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen aneinander, weil der 22-Jährige am Bahnsteig uriniert haben soll. Als ein 27-Jähriger ihn darauf ansprach, gerieten die beiden in einen Streit, zu dem sich auch noch ein 21-Jähriger gesellte. Dieser habe den 22-Jährigen schließlich ins Gleis geschubst, so die Polizei. Zu seinem Glück sahen Beamte den Vorfall und veranlassten eine Gleissperrung. Der Mann blieb unverletzt.