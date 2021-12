23-Jähriger beraubt und schubst Rettungssanitäter

Ein 23 Jahre alter Mann soll in Bielefeld zwei Rettungssanitäter beraubt und geschubst haben. Er werde zudem verdächtigt, am selben Tag zwei Menschen im Alter von 25 und 31 Jahren verletzt und ausgeraubt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Zunächst hatten die Beamten den wohnsitzlosen Mann am Freitag neben den zwei Verletzten in Bielefeld entdeckt. Er habe die Kleidung der Männer abgesucht, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige sei daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort sei er wenig später in einen Krankenwagen gestiegen, während die Sanitäter im Einsatz gewesen seien. Einer der Sanitäter habe den 23-Jährigen mit einer Geldbörse in der Hand bemerkt. Dieser ergriff laut Polizei die Flucht, wurde von den Sanitätern verfolgt und festgehalten. Dabei habe der 23-Jährige die Männer geschubst und sich «verbal aggressiv» verhalten. Er sitze nun in Untersuchungshaft.