24-Jähriger sticht Mann mehrfach in den Rücken

Wesseling (dpa/lnw)

Ein 26-Jähriger ist in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Tatverdächtiger sei in Tatortnähe mithilfe eines sogenannten Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) und Pfefferspray von Polizisten in der Nacht auf Freitag überwältigt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln gemeinsam mit. Der 24-jährige mutmaßliche Messerstecher soll Mitarbeiter einer Firma mit einem Messer bedroht und einem von ihnen mehrfach in den Rücken gestochen haben. Der vermeintliche Angreifer, der den Angaben zufolge bei der Festnahme leicht verletzt wurde, werde derzeit im Krankenhaus behandelt und bewacht.

Von dpa