25-Jährige in Essen getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Essen (dpa/lnw)

In Essen ist eine 25 Jahre alte Frau getötet und leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen im ungefähr gleichen Alter wie die junge Frau fest, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Demnach wurde sie am Sonntagabend in ihrer Wohnung im Südostviertel der Stadt entdeckt. Am Montag sollte die Leiche der Frau obduziert werden. Weitere Details zum Hintergrund der Tat waren laut Polizeiangaben zunächst völlig unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatten Medien berichtet.

Von dpa