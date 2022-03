25-Jähriger fordert zu Straßenrennen auf und baut Unfall

Paderborn (dpa/lnw)

In Paderborn hat ein 25-Jähriger an einer Ampel einen anderen Autofahrer zu einem Straßenrennen herausgefordert und daraufhin einen Unfall gebaut. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto, riss damit ein Straßenschild aus dem Boden und beging daraufhin Fahrerflucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa