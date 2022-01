250 Jecken feiern Karneval in Kölner Hotel

Köln (dpa/lnw)

Närrisch trotz Corona: Bis zu 250 Jecken haben am Samstagabend in einem Kölner Hotel Karneval gefeiert. Bei dem «Humba Tätärä»-Dinner gelte die 2G-plus-Reglung, die Besucher hätten feste Plätze an Tischen und würden mit Essen bewirtet, sagte ein Sprecher des Kostümhändlers Deiters als Veranstalter. Alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung würden eingehalten. «Karneval feiern ist erlaubt, man muss nur wissen wie.»

Von dpa