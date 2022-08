2500 Quadratmeter Waldbrand löst Großeinsatz aus

Witten (dpa/lnw)

Ein etwa 2500 Quadratmeter großer Waldbrand in Witten bei Dortmund hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Löscheinheiten aus fünf Orten bekämpften in der Nacht zu Donnerstag die Flammen vier Stunden lang, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst versuchten die Wittener Einsatzkräfte das Feuer allein zu löschen, dann baten sie Einheiten in der Nähe um Unterstützung, da die Löscharbeiten unter anderem durch das unwegsame, teils steile Gelände deutlich erschwert wurden. Allein die zur Hilfe gekommene Feuerwehr aus Wetter stellte 70 Einsatzkräfte.

Von dpa