26-Jähriger schwebt nach Schuss in Lebensgefahr: Festnahme

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein 26-Jähriger ist in Düsseldorf offenbar bei einem Familienstreit angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-jährige Vater seiner Freundin sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Von dpa