26-Jähriger wegen erpresserischen Menschenraubs vor Gericht

Erpresserischer Menschenraub, Nötigung, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung: Die Liste der Vorwürfe gegen einen 26-Jährigen ist lang. Jetzt beginnt in Köln der Prozess gegen ihn.

Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Ein 26 Jahre alter Mann steht ab dem heutigen Mittwoch (9.30 Uhr) wegen Freiheitsberaubung, erpresserischen Menschenraubs, Nötigung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor dem Kölner Landgericht. Der Mann soll mit dem Opfer seit Juli 2020 eine Beziehung geführt haben. Kurz vor einem Haftantritt des Angeklagten im Gefängnis habe das Paar im August 2020 von Kiel aus einen Ausflug nach Köln gemacht, teilte ein Gerichtssprecher mit. In einem Hotelzimmer soll der 26-Jährige die Frau eingesperrt, geschlagen, gebissen und getreten haben. Ferner legt die Anklage dem 26-Jährigen zur Last, die Frau unter Androhung von Gewalt zur Zahlung der Hotelrechnung in Höhe von 600 Euro gezwungen zu haben.