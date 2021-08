27-Jähriger rast durch Krefeld und lädt Video hoch: Erwischt

Vollgas gegeben, aber dabei nicht nachgedacht: Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag mit gefährlichem Tempo durch Krefeld gerast und hat seine Fahrt gefilmt. Am Ende sei er sogar ausgestiegen und habe noch Aufnahmen vom Auto samt Kennzeichen gemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Video habe der Mann auf einer Internetplattform hochgeladen, woraufhin ein Betrachter der Polizei einen anonymen Tipp gab. Noch in der Nacht kamen die Beamten und beschlagnahmten Führerschein und Auto. Der Mann war unter anderem in einer Tempo 30-Zone mehr als 100 Stundenkilometer schnell gefahren - von ihm selbst mit seinem Cockpit-Video perfekt dokumentiert.