29-Jähriger nach lebensgefährlichem Messerangriff in U-Haft

Essen (dpa/lnw)

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf einen 57-jährigen Mann in Essen hat die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen erwischt. Der 29-Jährige sei in seiner Wohnung in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt er nun in Untersuchungshaft. Nach dem mutmaßlichen Mittäter wird noch gefahndet.

Von dpa