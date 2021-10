30 E-Scooter in Köln aus dem Rhein geborgen

Köln (dpa)

An der Kölner Hohenzollernbrücke sind am Dienstag etwa 30 E-Scooter aus dem Rhein geborgen worden. Dies geschah in einer gemeinsamen Aktion des E-Scooterverband Shared Mobility und der Bürgerinitiative Krake. Der Rheinpegel sei am Dienstag günstig gewesen, und die Strömung habe nicht viele Partikel mitgeführt, sodass das Wasser relativ klar gewesen sei, sagte ein Sprecher. Die Scooter hätten sich alle in Ufernähe befunden. Als Beifang habe man unter anderem einen Rollator, mehrere Fahrräder und ein zehn Meter langes Kabel an Land gezogen.

Von dpa