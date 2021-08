30-Jähriger auf Campingplatz festgenommen: Missbrauchsverdacht

Auf einem Campingplatz in Ladbergen ist am Freitagmittag ein 30-Jähriger aus Osnabrück festgenommen worden. Es besteht der Verdacht, dass der Mann einen Jungen missbraucht hat.

Polizeieinsatz in Ladbergen

Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt, soll der Beschuldigte nach aktuellem Erkenntnisstand am Donnerstagabend zwischen 22:25 und 22:47 Uhr einen elfjährigen Jungen aus Dortmund in der Nähe des Campingplatzes schwer sexuell missbraucht haben.

Der Junge war mit seinen Eltern auf dem Campingplatz in Ladbergen im Urlaub und ersten Ermittlungen zufolge kurz vor der Tat allein dort unterwegs. Der Angestellte der Ferienanlage soll den Jungen angesprochen und mit ihm gemeinsam den Campingplatz verlassen haben. Etwas abseits des Geländes soll der Osnabrücker dann sexuelle Handlungen an dem Jungen vorgenommen haben.

Ein Richter folgte am Samstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster, erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der Pressemitteilung zufolge äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei Münster übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.