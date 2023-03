32 Jahre alter Mordfall: Polizei nimmt Speichelproben

Köln (dpa)

Plakate, Flyer und ein DNA-Massentest: Gut 32 Jahre nach dem Mord an einer 16-Jährigen in Köln will die Polizei mit verschiedenen Maßnahmen den Druck auf den Täter erhöhen. «Wir wollen ihm klarmachen, dass wir ihm auf den Fersen sind», sagte Ermittlungsleiter Markus Weber am Freitag.

Von dpa