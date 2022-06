32 NRW-Dörfer beim Landeswettbewerb «Unser Dorf hat Zukunft»

Düsseldorf (dpa/lnw)

32 Dörfer in Nordrhein-Westfalen haben sich in diesem Jahr für die Entscheidung im Landeswettbewerb «Unser Dorf hat Zukunft» qualifiziert. Darunter sind jeweils elf aus dem Sauer- und Siegerland und aus dem Regierungsbezirk Köln, wie das NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

Von dpa