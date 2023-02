33 Millionen Euro für Heimatförderung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Update für die Heimatförderung: Mit digitalen Anträgen sollen Traditionsbewusste in Nordrhein-Westfalen leichter als bislang an die Fördertöpfe kommen. Allein für dieses Jahr stünden 33 Millionen Euro bereit, «um zu fördern, was Menschen verbindet», kündigte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an.

Von dpa