33 Opfer durch Polizeischüsse in zehn Jahren

Düsseldorf (dpa/lnw)

In den vergangenen zehn Jahren haben Polizeikräfte in Nordrhein-Westfalen 157 Mal gegen Menschen geschossen. 33 Menschen wurden dabei tödlich verletzt, hieß es in einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag am Mittwoch. Demnach seien die Zahlen im Vergleich zum Einsatzaufkommen sehr gering: Seit 2012 habe es 51 Millionen Einsätze gegeben.

Von dpa