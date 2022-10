39-Jähriger getötet: Haftbefehl gegen Bekannten beantragt

Stolberg (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-jährigen Mannes in Stolberg bei Aachen soll ein Tatverdächtiger vor den Haftrichter kommen. Dem 32-Jährigen werde vorgeworfen, seinen Bekannten heimtückisch getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige habe keinen festen Wohnsitz. Er sei am Dienstag im Stadtgebiet von Aachen festgenommen worden.

Von dpa