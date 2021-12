41-Jähriger soll Ehefrau in Velbert getötet haben

Velbert (dpa/lnw)

Ein 41 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht, seine Ehefrau in Velbert (Kreis Mettmann) getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Düsseldorf am Montag mitteilten, habe sich der Mann am Samstag, dem Ersten Weihnachtstag, auf einer Polizeiwache selbst gestellt und erklärt, seine 50 Jahre alte Ehefrau liege leblos in der gemeinsamen Wohnung.

