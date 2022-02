43-Jähriger kommt bei Unfall im Kreis Heinsberg ums Leben

Der 43-Jährige war am Montagmorgen auf einer Landstraße bei Übach-Palenberg unterwegs, als es zu dem Unglück kam, wie die Polizei berichtete. Außerhalb einer Ortschaft sei der Mann mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Wagen mit einem Sprinter zusammen, in dem ein 60-Jähriger saß. Durch den Aufprall wurden beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des Autos erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Sprinters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.