45-Jähriger unter Mordverdacht in Untersuchungshaft

Ibbenbüren (dpa/lnw)

Nach dem Tod einer 44-Jährigen in Ibbenbüren ist gegen ihren Ehemann Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Eine Richterin habe den Mann, der zu den Vorwürfen schweige, am Samstag in Untersuchungshaft geschickt, teilte die Staatsanwaltschaft in Münster mit. Zuvor hatte die Obduktion der Leiche des Opfers ergeben, dass die Frau durch Messerstiche in den Hals umgebracht worden war.

Von dpa