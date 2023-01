45 Menschen in NRW fahren 2022 Millionen-Gewinn ein

Hannover/Düsseldorf (dpa/lnw)

Für 45 Menschen in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr der Traum von einem Millionen-Gewinn im Lotto wahr geworden. Das geht aus einer Bilanz des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) hervor, die am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurde. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr 187 Lotto-Millionäre gegeben, hieß es darin. Die meisten «Neu-Millionäre» - 45 an der Zahl - habe es dabei in NRW gegeben. NRW ist allerdings auch das Bundesland mit den meisten Einwohnern.

Von dpa