48-Jähriger in Swisttal durch Schüsse schwer verletzt

Swisttal (dpa/lnw)

Ein 48-Jähriger ist in Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis offenbar auf offenem Gelände angeschossen und verletzt worden. Einsatzkräfte fanden den Mann am Montagabend auf einem Feldweg in der Nähe der Bundesstraße 56 im Ortsteil Essig, wie die Polizei mitteilte. Er habe Schusswunden in Armen und Beinen aufgewiesen, sagte ein Sprecher. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Von einer Lebensgefahr gingen die Ermittler zunächst nicht aus.

Von dpa