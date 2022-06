500-Kilogramm-Bombe in Herne erfolgreich entschärft

In der Stadt Herne ist eine 500 Kilogramm schwere Bombe erfolgreich entschärft worden.

3500 Menschen mussten dafür zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden, wie die Stadt mitteilte. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus entdeckt worden. Nur eine halbe Stunde nach der vollständigen Evakuierung des betroffenen Gebietes am Donnerstagabend meldeten die Kampfmittelexperten die erfolgreiche Entschärfung.