500. Spiel: Jubilar Boll führt Borussia zum Sieg

Angeführt von Rekord-Europameister Timo Boll hat Borussia Düsseldorf sein Auftaktspiel in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den Post SV Mühlhausen mit 3:1 gewonnen. Boll, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber im Mannschaftsfinale gewann, bestritt sein insgesamt 500. Spiel im Trikot der Borussia und trug mit seinen Erfolgen 434 und 435 entscheidend zum Sieg bei. Erstmals seit rund elf Monaten durften wieder Zuschauer in Düsseldorf dabei sein.