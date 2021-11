5:2 gegen Sandhausen: Schalke stürmt aus der Krise

Gelsenkirchen (dpa)

Schalke 04 hat auch ohne Rekordtorjäger Simon Terodde den Weg aus der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga gefunden. Der Erstliga-Absteiger gewann nach zuvor drei Spielen ohne Sieg am Samstg mit 5:2 (0:0) gegen den SV Sandhausen und verbesserte sich mit 26 Punkten vorerst auf Rang vier. Sandhausen bleibt nach der dritten Niederlage in Folge Vorletzter mit zwölf Zählern.

Von dpa