52-Jähriger verletzt bei Fluchtversuch drei Polizisten

Der 52-Jährige - der wegen schweren Raubs per Haftbefehl gesucht und festgenommen worden war - sollte eigentlich wegen einer Erkrankung untersucht werden, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe man feststellen wollen, ob er in Polizeigewahrsam bleiben könne. Plötzlich habe der Mann dann versucht, aus seinem Zimmer zu türmen und sei mit einem Messer auf die Beamten losgegangen. Diese wurden leicht verletzt. Der Mann wurde auf der Flucht jedoch überwältigt und wieder in die Klinik gebracht. Die Kripo prüft, wie er an das Taschenmesser gekommen war.