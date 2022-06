55-Jähriger schlägt mit Begrenzungspoller zu: Mann stirbt

Düsseldorf (dpa)

Ein junger Mann aus Bayern ist in Düsseldorf nach einer Konfrontation mit einem 55-Jährigen gestorben. Zeugen beobachteten laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf, wie der ältere Mann in der Nacht zum Samstag mit einem Begrenzungspoller auf den 23-Jährigen einschlagen habe. Der junge Mann, der den Angaben zufolge seinen Wohnsitz in Bayern hatte, starb noch am Tatort an den schweren Verletzungen.

Von dpa