56-Jähriger bei Kollision mit Traktor schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Auto in Much (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 56 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Der Mann wurde am Dienstagabend in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei in Siegburg am Mittwoch mitteilte. Das Auto prallte auf einen Anhänger des Traktors, als dieser rechts abbiegen wollte, hieß es. Der 23 Jahre alte Traktorfahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.