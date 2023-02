59-Jährige stirbt nach Sturz mit E-Scooter

Dinslaken (dpa/lnw)

Eine 59-jährige Frau ist in Dinslaken mit einem E-Scooter gestürzt und an den Verletzungen gestorben. Sie habe am Freitag eine 77-jährige Frau, die zu Fuß unterwegs war, überholt und an der Schulter touchiert, teilte die Polizei mit. Daraufhin fiel sie zu Boden. Sie wurde noch in eine Klinik gebracht, starb aber kurz darauf an ihren schweren Verletzungen.

Von dpa