Düsseldorf (dpa)

In Nordrhein-Westfalen lebten im vergangenen Jahr etwa 59.000 Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis des Mikrozensus 2021, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Mit 29,7 Prozent wohnte etwas weniger als ein Drittel dieser Bevölkerungsgruppe in den vier größten Städten in NRW. Damit decken sich diese Zahlen nicht mit der Gesamtbevölkerung, denn etwa 16 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen leben in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen.

Von dpa