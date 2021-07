6:0-Sieg für Bochum im Test gegen Bonn: Riemann wieder fit

Der VfL Bochum ist auch im dritten Test der laufenden Saisonvorbereitung ohne Niederlage geblieben. Im Duell mit dem Fußball-Regionalligisten Bonner SC setzte sich der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch im strömenden Regen locker mit 6:0 (4:0) durch. Milos Pantovic, (6 Minute), Gerrit Holtmann (12.), Neuzugang Takuma Asano (24./Foulelfmeter), Simon Zoller (44.), Silvere Ganvoula (47.) und Christopher Antwi-Adjej (86.) sorgten in Bochum für die Treffer. Fast drei Monate nach seinem Mittelhandbruch feierte Torhüter Manuel Riemann sein Comeback. Am 18. Juli reisen die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager nach Italien.