6000 Teilnehmer zu Iran-Demos in Köln angemeldet

Köln (dpa)

In Köln finden am Samstagnachmittag drei Demonstrationen zur Unterstützung der systemkritischen Proteste im Iran statt. Die Veranstalter hätten dafür insgesamt 6000 Teilnehmer angemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. «Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus», sagte er. Es könne allerdings zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von dpa