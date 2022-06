61 Jahre alter Motorradfahrer stirbt auf Autobahn

Münster (dpa/lnw)

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Münster ums Leben gekommen. Der Mann sei in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs gewesen und im Bereich des Autobahnkreuzes Münster-Süd bei der Kollision zweier Autos erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige sei gestürzt und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Von dpa