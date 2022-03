67-Jährige tot in Haan entdeckt: Ehemann unter Verdacht

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein 68-Jähriger steht in Haan unter Verdacht, seine ein Jahr jüngere Ehefrau umgebracht zu haben. Polizisten hatten die Frau am Freitag im gemeinsamen Haus der Eheleute entdeckt, nachdem ein telefonischer Hinweis auf das Verbrechen eingegangen war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Von dpa