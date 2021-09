67-jähriger Autofahrer durchbricht Mauer und stirbt

Ein 67 Jahre alter Mann hat in Bergisch Gladbach mit seinem Auto eine Mauer durchbrochen und ist ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über das Auto verloren. Der Autofahrer kam laut Angaben von Feuerwehr und Polizei am Mittwoch in einer Rechtskurve nach links von der Spur ab. Dabei durchbrach er die niedrige Mauer und einen Zaun, knickte eine Straßenlaterne um und beschädigte einen Stromkasten. Nach einigen Metern kam er zum Stehen. Ersthelfer befreiten den leblosen Mann aus dem Auto und versuchten, ihn wiederzubeleben.

Mit einem Hubschrauber wurde er unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem der 67-Jährige starb.