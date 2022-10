67-jähriger Biker stirbt bei Unfall

Er fuhr am Dienstagabend in Richtung Sendenhorst, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung übersah ihn eine 68-jährige Autofahrerin; es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin sowie ihr 74-jähriger Beifahrer wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.