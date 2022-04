68-Jährige bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Ennepetal (dpa/lnw - Bei einem Verkehrsunfall in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) ist eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Die Seniorin sei nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwoch beim Überqueren einer Straße in Höhe einer Bushaltestelle von einem Sattelzug erfasst worden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei die Frau noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Ein spezielles Team soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.