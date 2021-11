68-Jährige sexuell bedrängt: Tatverdächtiger ermittelt

Ascheberg (dpa/lnw)

Nach einem Überfall in Ascheberg mit einem sexuellen Übergriff hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 36-Jährige soll am Dienstag in einer Wäscherei eine 68-Jährige mit einem Messer bedroht und bedrängt haben. Dabei wurde die Frau verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Münster und die Polizei des Kreises Coesfeld am Freitag gemeinsam mitteilten. Zeugen war der Mann zuvor bereits in mehreren Geschäften aufgefallen. Eine Videoaufzeichnung führte die Ermittler dann auf seine Spur.

Von dpa