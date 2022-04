68. Kurzfilmtage in Oberhausen erstmals als Hybrid-Festival

Oberhausen (dpa/lnw)

Nach drei Jahren können die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen erstmals wieder Zuschauer in den Kinos begrüßen. Die an diesem Samstag startende 68. Ausgabe des Filmfestivals findet zum ersten Mal in hybrider Form statt. Insgesamt seien bis zum 9. Mai rund 600 kurze Arbeiten aus mehr als 70 Ländern zu sehen, 44 Produktionen davon würden online gezeigt, teilte der Veranstalter am Freitag mit.

Von dpa