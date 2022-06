70-Jähriger zielt mit Gewehr auf Nachbarn

Bad Münstereifel (dpa/lnw)

Ein 70 Jahre alter Mann hat in Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) seine Nachbarn mit einem Gewehr bedroht. Er habe das Gewehr am Samstagabend durchgeladen und auf das Haus der Nachbarn gezielt, wie die Polizei Euskirchen am Sonntag mitteilte. Geschossen wurde aber nicht. Anschließend verbarrikadierte sich der Mann in seinem Haus. Auf die Kontaktversuche des eingetroffenen Spezialeinsatzkräfte reagierte der 70-Jährige nicht, so dass sich das SEK gewaltsam Zugang zum Haus verschaffte. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Von dpa