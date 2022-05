70 Prozent mehr Hochzeiten im Februar: Corona-Effekt?

Die Zahl der Hochzeiten lag in Nordrhein-Westfalen im Februar dieses Jahres um gut 70 Prozent über dem Vorjahresstand.

4412 Paare hätten sich das Ja-Wort gegeben, im Februar 2021 waren es 2585, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Vermutlich beruhe der starke Anstieg auf Nachholeffekten wegen der Corona-Pandemie, sagte eine IT-NRW-Sprecherin. Der beliebteste Hochzeitsmonat ist in NRW der August mit fast 9800 Trauungen in 2021.